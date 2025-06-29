خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مواجهته أمام المكسيك بهدفين دون مقابل وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستيت فارم ضمن لقاءات دور الثمانية للكأس الذهبية (الكونكاكاف) والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد اللقاء سيطرة ميدانية لمنتخب المكسيك وسط تراجع لعناصر الأخضر السعودي لامتصاص الحماس المكسيكي وتألق عبدالإله العمري في إبعاد أولى الكرات الخطرة، ومن ثم أنقذ علي مجرشي مرمى المنتخب السعودي بلعبة مقصية، وتواصل الضغط المكسيكي ليتألق الحارس نواف العقيدي ويبعد إحدى الكرات لركلة زاوية، وقبل نهاية الشوط الأول تعرض سعود عبدالحميد للضرب باليد من المكسيكي خيسوس غالاردو إلا إن الحكم الأمريكي لوكاش شبالا تغاضى عن الأمر وكأن شيئاً لم يكن، ومن هجمة مرتدة سدد اليكسيس فيغا كرة أرضية تصدى لها الحارس العقيدي ولكنها عادت لفيغا ليسكنها الشباك كهدف أول للمكسيك (د: 49)، وبعد خمس دقائق من الهدف الأول للمكسيك تعرض مدافع الأخضر عبدالإله العمري للإصابة ليغادر الملعب ويحل بدلاً عنه المدافع محمد سليمان بكر، وكاد المنتخب السعودي أن يدرك التعادل ولكن عرضية سعود عبدالحميد مرت من فوق المهاجمين، ومن كرة عرضية للمنتخب المكسيكي لم يحسن المدافع عبدالله مادو التعامل معها ليسكنها في شباك منتخبنا بالخطأ هدفا ثانيا لمنتخب المكسيك (د: 81)، لينتهي اللقاء بفوز المكسيك بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب المكسيكي لدور نصف النهائي ويضرب موعداً مع منتخب الهندوراس الذي تغلب على منتخب بنما بركلات الترجيح، فيما غادر منتخبنا الوطني البطولة بعد أن قدم مستوى مشرفا تمكن من خلاله تجاوز دور المجموعات رغم الغيابات والإصابات التي داهمت صفوف الأخضر السعودي.