في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة نادي الشباب السعودي وتهيئته للموسم الرياضي الجديد، عمل الأمير عبدالرحمن بن تركي على تجهيز إدارة جديدة للنادي، برئاسة محمد النويصر، الذي يمتلك خبرة واسعة في المجال الرياضي والإداري، إضافة إلى إدارة تنفيذية لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد الناصر. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة كرة القدم في النادي ورفع مستوى التنافسية.وبحسب مصادر مقربة، بدأت الإدارة الجديدة فعلياً في التحضير للموسم القادم، إذ تم التوقيع الرسمي مع المدرب الإسباني إيمانويل ألغاوسيل، الذي يمتلك سجلاً مميزاً في الدوري الإسباني ويُعوَّل عليه لإحداث نقلة نوعية في أداء الفريق الشبابي. كما بدأت الإدارة التنفيذية في إنهاء ملفات اللاعبين الأجانب والمحليين، سواء بالتجديد للعناصر المميزة أو البحث عن إضافات نوعية لتعزيز صفوف الفريق.وتنتظر الإدارة الجديدة قرار وزارة الرياضة الرسمي بتكليفها بإدارة النادي، ليتم الإعلان رسمياً عن الخطط والمشاريع القادمة التي تستهدف استعادة مكانة نادي الشباب كأحد أبرز الأندية السعودية.في المقابل، أوضحت المصادر أن الأمير عبدالرحمن بن تركي سيتنحى عن المشهد الشبابي في حال دخول إدارة جديدة على الخط من قبل جهات أخرى، أو في حال تم تكليف إدارة مغايرة عن تلك التي يجري تجهيزها حالياً، كون ذلك سيتسبب في عرقلة كثير من الملفات التي عمل عليها طوال الفترة الماضية، ما سينعكس سلباً على استقرار النادي العاصمي الذي يحاول فرض وجوده في ظل الفوارق المالية الكبيرة بينه وبين الأندية المنافسة.ويُنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من التفاصيل حول مستقبل إدارة نادي الشباب وخطط الموسم الرياضي الجديد.