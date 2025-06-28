أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد، أن مواجهة المنتخب المكسيكي تمثل محطة تنافسية قوية ضمن رحلة الأخضر نحو بناء فريق قادر على التأهل إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يدرك حجم التحديات ويعمل على تجاوزها بخطوات مدروسة.وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي، أن مباراة المكسيك ليست سهلة، خصوصاً أمام منتخب يختلف كثيراً عن منتخب اليابان من حيث الأسلوب والتركيبة، مشيراً إلى أن غياب عدد من العناصر الأساسية في صفوف الأخضر، يتطلب تحضيراً فنياً وذهنياً مضاعفاً، مؤكداً أن المجموعة مختلفة، والمباراة ستكون صعبة.وقال: «التأهل إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول، وليس النهائي، والبطولة الحالية مقسّمة إلى مراحل نأخذها خطوة بخطوة»، مؤكداً أن التشكيلة شهدت تغييرات جذرية، مشيراً إلى أن الفريق في مرحلة انتقالية بين جيلين، باستثناء لاعبين اثنين، وأن التركيز اليوم على بناء مستقبل الفريق، وهذه البطولة تمثل فرصة مهمة لذلك.وأشاد رينارد بالمستوى الذي قدمه اللاعب زياد الجهني هذا الموسم مع النادي الأهلي، واصفاً إياه باللاعب الواعد وصاحب الإمكانات الكبيرة.وفي ختام حديثه أفاد المدرب الفرنسي بأن الأخضر لا يزال يعاني من تذبذب في الأداء، لكنه عبّر عن سعادته بالعمل مع اللاعبين ومساعدتهم على التطور واكتساب الخبرات من خلال البطولات القارية والدولية.