انتصر بالميراس البرازيلي على مواطنه بوتافوغو بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب لينكون فاينانشال فيلد في أول لقاءات دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتأهل بالميراس لدور الثمانية وينتظر الفائز من لقاء تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.بدأ اللقاء مثيراً من الفريقين لاسيما بالميراس الذي هدد مرمى بوتافوغو كثيراً لاسيما عن طريق فيتور روكي الذي سنحت له فرصتان لم يستفد منهما، وكاد بوتافوغو يفتتح التسجيل عن طريق مارلون فريتاس لكن تسديدته ذهبت بجوار القائم، وفي الشوط الثاني تألق النجم الشاب استيفاو وكاد يقود فريقه لهز الشباك، لكن حارس بوتافوغو جون فيكتور تصدى لتسديدته ببراعة، وكذلك تصدى للتسديدة الثانية رغم أن الكرة تغير اتجاهها.وفي الشوط الأول الإضافي، وصلت الكرة لنجم بالميراس باولينيو ليتخطى دفاع بوتافوغو ويسدد كرة أرضية ارتطمت بقدم المدافع ألكسندر باربوزا وتغير اتجاهها لتسكن الشباك هدفاً لبالميراس (د:100)، وتعرض لاعب بالميراس غوستافو غوميز للطرد بعد أن منحه الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه البطاقة الصفراء الثانية والحمراء ليكمل بالميراس اللقاء بعشرة لاعبين، لكنه تمكن من الحفاظ على النتيجة إلى أن أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز بالميراس بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يكون بالميراس أول الواصلين لدور الثمانية لمونديال الأندية، ويضرب موعداً مع الفائز من لقاء تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، فيما غادر بوتافوغو منافسات البطولة بعد أن قدم مستوى مميزاً في دور المجموعات، وأداء جيداً في دور الـ16 لمونديال الأندية.