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أنهى نادي نيوم العلاقة التعاقدية مع الرئيس التنفيذي أليكس ليتاو بالتراضي، بناءً على إتفاق مشترك بين الطرفين. وقدم نادي نيوم شكره وتقديره إلى أليكس ليتاو، لمساهمته في صعود النادي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

من جهته شكر أليكس ليتاو نيوم متمنياً لهم التوفيق والتقدم ومزيداً من الإنجازات.

وسيعلن نادي نيوم عن الرئيس التنفيذي الجديد خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن نادي نيوم أعلن عن تعاقده مع أليكس ليتاو رئيساً تنفيذياً في 4-11-2024. ‏
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