وصل صدى خبر تفاوض النصر مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول، الذي انفردت به «عكاظ»، لقلب مدينة ليفربول بعد أن غرد حساب @AnfieldEdition الذي يتابعه قرابة نصف مليون مشجع لفريق ليفربول.وغرد حساب الصحيفة بأنه على ذمة حساب «عكاظ الرياضية» فإن نادي النصر يخطط للتعاقد مع دياز بمبلغ 85 مليون يورو، وأحدثت هذه التغريدة ردود فعل مختلفة إذ أُعجب أكثر من 2000 متابع بالخبر فيما ردّ على التغريدة أكثر من 90 متابعاً ما بين مؤيد ومعارض بل طالب البعض برفع سعر العقد إلى 100 مليون يورو، فيما ذهب البعض بعيداً إذ صب جام غضبه على اللاعب الكولومبي وأنه يبحث عن المال فقط.واتجه البعض منهم لسؤال «الذكاء الاصطناعي» عن حساب «عكاظ الرياضية» ورد @grok في البداية بالتعريف عن صحيفة «عكاظ» ومن ثم عن صحة الخبر إذ غرد قائلاً: إن حساب @Okaz_Sports مرتبط بصحيفة «عكاظ» وهي صحيفة سعودية منذ عام ١٩٦٠، وتُعتبر صحيفة موثوقة في صفقة نادي النصر مع لويس دياز البالغة قيمتها ٨٥ مليون يورو، إذ تتوافق مع تقارير مثل صحيفة الغارديان، وخبرتها المحلية تدعم مصداقية أخبار كرة القدم السعودية.