أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفاً ما يقدمه للرياضة في المملكة بالعمل الرائع والجهد الكبير، مؤكداً أن ما يشهده القطاع الرياضي يعكس رؤية واضحة وطموحة يقودها ولي العهد بثبات.وأكد كريستيانو رونالدو أن انضمامه إلى نادي النصر قرار واعٍ لتحمّل مسؤولية التغيير وإحداث أثر يتجاوز حدود النادي.وقال رونالدو في لقاء مصوّر مع قناة نادي النصر الرسمية: «منذ أول يوم لي هنا، شعرت أنني أتحمل مسؤولية لإحداث تغيير ليس فقط في نادي النصر، بل في السعودية أيضاً، وهذا كان هدفي». وأوضح أن طموحه لا يتوقف عند تمثيل النصر فقط، بل يمتد للمنتخب البرتغالي، مضيفاً: «هدفي هو الفوز دائماً بالألقاب.. ولهذا السبب جددت عقدي لعامين إضافيين، لأنني ما زلت أؤمن بالمشروع».وحول مستقبله، أكد رونالدو أنه تلقى عروضاً للمشاركة في كأس العالم، وأنه قرر خوض نهائي كأس الأمم الأوروبية، «لكنني اخترت الاستمرار في النصر لأنه النادي الذي أحبه».وأضاف: «أريد أن أكون مستعداً ليس فقط للنصر، بل أيضاً للمنتخب البرتغالي ولهذا أستعد جيداً، لأن الموسم القادم سيكون طويلاً وينتهي بكأس العالم للمنتخبات». وختم بقوله: «أؤمن أنني سأكون بطلاً في المملكة العربية السعودية وهذا هو سبب بقائي واستمراري».لغة الأرقام:- انضم إلى النصر مطلع 2023- شارك في 111 مباراة- سجّل 99 هدفاً وصنع 19 تمريرة