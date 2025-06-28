بات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السابق، قريباً للغاية من تولي قيادة النصر في الموسم القادم، بحسب تقرير نشرته صحيفة «غلوبو» البرازيلية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي النصر، وبعد تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2027، كثّفت اتصالاتها مع المدرب البرتغالي في الأيام الأخيرة، وتتجه نحو اتفاق لموسم واحد، مع خيار التجديد التلقائي لموسم إضافي.

وتابعت أن جيسوس وضع لنفسه هدفاً يتمثل في أن يكون المدرب الذي يقود كريستيانو رونالدو إلى تسجيل الهدف رقم 1000، بالإضافة إلى رغبته في أن تكون فترته في السعودية حافلة بالبطولات.

وأوضحت أن الأطراف المشاركة في المفاوضات تدرك أن الاتفاق النهائي مسألة وقت، وأن الرغبة متبادلة بين جورجي جيسوس والنصر للمضي قدماً معاً.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع إتمام الاتفاق بين الطرفين الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن جيسوس لم يضع في اعتباره العلاقة التاريخية مع الهلال وقيادة الفريق فترتين ناجحتين، حصد فيهما جميع الألقاب والأرقام القياسية الممكنة على الصعيد المحلي.