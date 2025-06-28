أكد تقرير صحفي توصل نادي فنربخشة التركي إلى اتفاق مع النصر، لضم مهاجمه الكولومبي جون دوران على سبيل الإعارة.

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإنه مع توقيع كريستيانو رونالدو عقدا جديدا وضخما سيضطر النصر إلى تقليص عدد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن المتوقع أن يكون جون دوران أحد ضحايا هذا القرار.

وأضافت أن مهاجم النصر، البالغ من العمر 21 عاما، منفتح بشدة على العودة إلى أوروبا، وقد توصل فنربخشة إلى اتفاق مع النصر لاستعارة اللاعب.

وتابعت أن ديفين أوزيك، المدير الرياضي الجديد لفنربخشة، يتواجد حاليا في كولومبيا للاتفاق حول الشروط الشخصية للاعب، بعد طلب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، وتواصل مع المهاجم التركي لإقناعه بالصفقة.

ولفتت إلى أن فنربخشة وافق على منح دوران راتبا ضخما، أعلى حتى مما يتقاضاه مع نادي النصر، والصفقة في طريقها إلى النجاح.

ويرتبط جون دوران بعقد مع النصر حتى 2030، وتُقدّر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».