أعلن نادي الهلال، اليوم السبت، انتهاء مشوار نجمه سالم الدوسري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب الإصابة.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الدوسري في العضلة الخلفية، وسيغيب على إثرها لمدة تراوح بين 4 - 6 أسابيع، ما يعني غيابه عن بقية مباريات البطولة.



كما كشف الهلال إصابة المهاجم عبدالله الحمدان في عضلة الساق الخلفية، دون أن يُحدد النادي مدة غيابه.



وواصل ألكسندر ميتروفيتش تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، فيما غاب اللاعب مصعب الجوير عن الحصة التدريبية الأخيرة؛ بسبب شعوره بآلام في الركبة.



وكان سالم الدوسري قد ساهم بشكل بارز في تأهل الهلال إلى الدور ثمن النهائي، بعد أن سجل هدفاً في مباراة باتشوكا المكسيكي التي انتهت بنتيجة 2-0، فجر الجمعة، ليختتم الزعيم دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، خلف ريال مدريد المتصدر بـ7 نقاط.



ويستعد الهلال لمواجهة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في ثمن نهائي مونديال الأندية، فجر الثلاثاء المقبل.