طالب نائب المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها يحيى جابر بانسحاب المرشح سعد حامد الأحمري من الانتخابات الرئاسية للنادي، مشيراً إلى أنه سبق أن ترأس النادي لفترتين وكاد الفريق أن يهبط فيهما لدوري الدرجة الثانية. وقال: «الأحمري سيعيد نفسه مرة أخرى، ولن يقدم شيئاً جديداً لتطوير النادي وتقدمه وجعله منافساً على البطولات». وأضاف: «الأفضل أن تتاح الفرصة لأسماء جديدة لقيادة النادي يقدمون عملاً جديداً يواكب النقلة الرياضية الكبيرة التي تعيشها السعودية، ويواكب رؤية 2030 بدلاً من الدخول في مرحلة صراعات كما حدث في السابق».وتابع جابر: «للأسف عند ترشح الأحمري سيتم إعادة نفس الأفكار القديمة التي لم تفارق النادي لأكثر من 40 عاماً، إذ ظل النادي خلالها في دوري الثالثة والثانية والأولى، وحرمنا من الممتاز والمنافسات المهمة والتواجد بين الكبار، وإعادة نفس الأفكار والأساليب والأسماء ستعيد لنا نفس الدوامة القديمة والمؤلمة».