أقامت لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان، أمس، حفل انطلاق برامجها وأنشطتها وفعالياتها، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بجازان، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المُصغَّرة الدكتور محمد الدوسري، وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية، وجمع من المهتمين والمهتمات برياضة كرة القدم المُصغَّرة.واشتمل الحفل على عروض مرئية تعريفية بالجمعية واللجنة في المنطقة، إلى جانب كلمة لرئيس الاتحاد الدولي، إضافة إلى استعراض رياضي قدَّمه عدد من الطلاب والطالبات، وأوبريت وطني قدَّمته فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة.وفي ختام الحفل، جرى تكريم أعضاء اللجنة وعدد من المشاركين والداعمين، إلى جانب تكريم الجهات الإعلامية والتعليمية، تقديراً لإسهاماتهم ودورهم في دعم أنشطة اللجنة وبرامجها في المنطقة.