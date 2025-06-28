أبدى نادي النصر رغبته في التعاقد مع الكولومبي «لويس دياز» نجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوفه للاستحقاقات القادمة، وفق ما كشفه الصحفي الإنجليزي المهتم بشؤون انتقالات اللاعبين «بن جاكوبس»، مشيراً إلى أن «ليفربول» الإنجليزي ليس لديه نية حالياً لبيع اللاعب إلا أن العرض المقدم 100 مليون يورو قد يجبر النادي على إعادة النظر في موقفه خصوصاً مع ترك القرار النهائي للاعب نفسه.ويبلغ دياز 28 عاماً، وكان قد انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2022 قادماً من بورتو البرتغالي، ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى صيف 2027، وقدم دياز موسماً قوياً مع ليفربول إذ شارك في 50 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 8، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الراغبة في تعزيز صفوفها بلاعب هجومي من الطراز العالي، وفق التقرير الذي نشر في موقع «RT».