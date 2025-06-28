في رسالةٍ صادقة تحمل أبعادًا رياضية وشخصية، أكد النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو إيمانه العميق بالمشروع النصراوي، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بـ«صاحب الجهد الرائع والعمل الملهم».وفي لقاءٍ مصوّر بثّه الحساب الرسمي لنادي النصر، قال رونالدو: «ولكن بالطبع علينا أن نذكر صاحب السمو ولي عهدنا، لأنه يقوم بجهد رائع. عمل رائع».وأضاف النجم البرتغالي في حديثه: أنا أؤمن بالمشروع، أؤمن بالنصر، أؤمن بجماهيرنا.وفي لحظة مصارحة رياضية، أشار كريستيانو قائلاً: نحن لسنا سعداء بما حدث الموسم الماضي، وهي إشارة إلى الإحباط من النتائج، لكنها لا تخلو من روح التحدي، وتؤكد أن القادم سيكون مختلفًا، مدفوعًا بالرغبة في تصحيح المسار وتحقيق الطموحات.تصريحات رونالدو، بكل أبعادها، جاءت لتؤكد أن النصر لا يملك مجرد نجم عالمي في صفوفه، بل يملك قائدًا يرى في النادي مشروعًا حقيقيًا، وفي السعودية بيئة طموحة تستحق الإيمان والدعم.هذه الرسائل تعزّز من حضور النصر عالميًا، وتُظهر كيف أصبح النادي محورًا ضمن رؤية وطنية كبرى، يقودها طموح ولي العهد، وشغف جماهير لا تقبل إلا بالمقدمة.