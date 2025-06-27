أفادت مصادر «عكاظ» بأن نادي النجمة الصاعد حديثاً لدوري روشن للمحترفين أصبح قريباً من التعاقد مع الهداف التاريخي للدوري عمر السومة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق العائد للدوري الممتاز بعد غياب دام لأكثر من عقدين.وكان عمر السومة قد أنهى للتو تجربة احترافية مع الوداد المغربي، إذ شارك مع الفريق في منافسات كأس العالم للأندية في مباراتين مع الوداد أمام يوفنتوس ثم أمام العين الإماراتي. وأكد عمر السومة في تصريحات صحفية عقب نهاية تجربته مع الوداد المغربي أن عقده مع الوداد كان لمدة شهر فقط لتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية وسيعود لدوري روشن للمحترفين.يذكر أن عمر السومة يملك الرقم القياسي كأكثر من سجل أهدافاً في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 154 هدفاً في 193 مباراة خاضها في الدوري، متفوقاً على وصيفه عبدالرزاق حمدالله الذي يملك 150 هدفاً.