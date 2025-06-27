وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (سيدات) إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، استعداداً لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا 2026، في مشاركة تاريخية تمثل أول ظهور رسمي لأخضر السيدات في التصفيات القارية.وينتظر أن تبدأ منافسات أخضر السيدات بعد غدٍ بمواجهة منتخب الفلبين، في مجموعة تضم منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا، التي استعد لها المنتخب الوطني بمعسكر إعدادي مكثف في العاصمة التايلندية بانكوك لـ10 أيام تحت إشراف المدرب الإسباني لويس كورتيس، ركز فيه الجهاز الفني على تطوير الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية.واختار الجهاز الفني القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبة (سارة خالد، ومنى عبدالرحمن، وليلى علي، ورغد مخيزن، وليان جوهري، ونوف سعود، وهلا خاشقجي، وفريدة أشرف، وشروق الهوساوي، وبيان صدقة، ولانا عبدالرزاق، وسارة الحمد، ومريم التميمي، وبسمة نواف، وموضي عبدالمحسن، ومرام اليحيا، وصبا توفيق، وأميرة أبو السمح، وفدوة خالد، وفاطمة منصور، والبندري مبارك، وصفا قدور، وشيماء محمود).وأكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم عالية الرشيد أهمية هذه المرحلة في تاريخ المنتخب الوطني للسيدات، مبينةً أن المشاركة الأولى في تصفيات كأس آسيا للسيدات تمثّل خطوةً كبيرةً نحو رفع مستوى كرة القدم النسائية السعودية في المنافسات القارية والدولية.ويخوض المنتخب منافساته بعد مواجهة الفلبين بمباراة ضد منتخب هونغ كونغ في 2 يوليو المقبل، ويختتم مشواره بلقاء منتخب كمبوديا يوم 5 يوليو القادم.يذكر أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير المنتخبات النسائية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية على الساحة الآسيوية والدولية.