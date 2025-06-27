في وقت تتكثف فيه التحركات داخل البيت النصراوي لحسم هوية المدير الفني للموسم الجديد، كشفت مصادر خاصة لصحيفة «عكاظ» أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس حاول التقرّب من نجم الفريق كريستيانو رونالدو لطرح مشروعه الفني وتقديم نفسه كمرشح قوي لقيادة النصر، إلا أن هذه المحاولات قد تصطدم برفض واضح من أطراف نصراوية فاعلة لا ترى في جيسوس الخيار الأمثل للمرحلة القادمة.وبحسب ذات المصادر، فإن جيسوس مدرب الهلال السابق تواصل مع كريستيانو بشكل مباشر، وأبلغه برؤيته الفنية، مؤكداً امتلاكه مشروعاً قادراً على صناعة فريق «لا يُقهر»، مستنداً على معرفته التفصيلية بتركيبة النصر ومفاتيحه داخل الملعب.في المقابل، تشير المعطيات إلى أن كريستيانو يميل نحو اسم آخر أكثر قرباً، هو مواطنه سيرجيو كونسيساو، الذي ارتبط اسمه أخيراً بقوة داخل أروقة النصر.ووفق المعلومات فإن النجم البرتغالي كان قد بدأ سلسلة تواصل مع كونسيساو منذ نحو 3 أشهر، واطّلع خلالها المدرب على مشروع «رونالدو – النصر» الفني بدقة، ما جعله خياراً مطروحاً بجدية.يُذكر أن سيرجيو كونسيساو يُعد من أبرز المدربين البرتغاليين في العقد الأخير، وحقق نجاحات لافتة مع نادي بورتو، حيث قاد الفريق لمدة 7 مواسم متتالية، حصد خلالها 11 لقباً محلياً، ليضع نفسه في مصاف المدربين القادرين على بناء هوية فنية صلبة ومستقرة.القرار النهائي لم يُحسم بعد، لكن المؤشرات تميل إلى أن كونسيساو هو الأقرب لقيادة النصر في المرحلة القادمة، بدعم من كريستيانو ومشروعه الفني الطموح داخل النادي.