تغلب المنتخب السعودي للشباب لكرة اليد على نظيره الأوروغوياني بنتيجة (32-22) في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات تحديد المراكز من (29) إلى (32) في بطولة العالم تحت 21 عاما، المقامة حاليا في بولندا. وقدم الأخضر الشاب أداءً قوياً منذ بداية المباراة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب بفضل سرعته في تنفيذ الهجمات، لينهي الشوط الأول متقدماً بنتيجة (15-9).ويُعد هذا الفوز انعكاساً للتطور اللافت في مستوى المنتخب السعودي، كما يُبرز عزيمة اللاعبين وإصرارهم على تمثيل كرة اليد السعودية على الساحة الدولية، رغم التحديات التي واجهتهم خلال الأدوار السابقة من البطولة.وحصل لاعب المنتخب السعودي علي المقبقب على جائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديراً لأدائه المميز في اللقاء.