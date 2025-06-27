أشادت الصحف والمواقع العالمية بالفريق الهلالي بعد تحقيق الفوز على فريق باتشوكا المكسيكي، وتأهله إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم للأندية 2025 في اللقاء الذي أقيم على ملعب «جيوديس بارك» ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وأكد الإعلام الأجنبي أن الهلال تأهل بجدارة واستحقاق إلى هذا الدور، حيث كتبت صحيفة «آبولا» البرتغالية: «لاعب الهلال كانسيلو كان من الأوراق الرابحة خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وتنتظره مواجهة قوية أمام فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي»، وأضافت: «الهلال قدم مستوىً رائعاً ومميزاً»، فيما أشارت شبكة «ESPN» إلى أن «الهلال‬⁩ يعد من الأندية التي لعبت بشكل جيد خلال المباريات الثلاث، وهدف سالم الدوسري أمام باتشوكا جميل ورائع، والهلال استحق التأهل ولن يكون صيداً سهلاً أمام مانشستر سيتي».وعلقت صحيفة «سبورت الإسبانية»: «الهلال‬⁩ وضع نفسه أمام مانشستر سيتي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، والمدرب إنزاغي سيواجه فريق غوارديولا الذي لم يخسر في دور المجموعات»، وأضافت صحيفة «ماركا الإسبانية»: «تأهل الهلال إلى الدور القادم كان مستحقاً، والمباراة القادمة أمام مانشستر سيتي ستكون بمثابة التحدي الكبير للهلال، وليس مستحيلاً أن يحقق الفوز في الدور القادم بدليل عدم خسارته في دور المجموعات».