أُقيل مدرب منتخب الصين لكرة القدم برانكو إيفانكوفيتش بعد إخفاقه في قيادة الفريق إلى مونديال 2026 بحسب ما أعلن اتّحاد كرة القدم الصيني.ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإخفاقات في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال المقرر العام القادم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وتبخرت آمال الصين بخسارتها أمام إندونيسيا 0-1 مطلع يونيو الجاري، ثم حلّت وصيفة لقاع مجموعتها في الدور الثالث، بواقع 7 خسارات في 10 مباريات.وتمّ فسخ عقد المدرب تلقائياً، وفقاً للشروط المنصوص عليها، ويحتل المنتخب الصيني المركز 94 في التصنيف العالمي.ويملك الكرواتي برانكو سجلاً حافلاً بالإنجازات في كرة القدم الآسيوية، إذ سبق له قيادة منتخب إيران عام 2002 وحصل معه على المركز الثالث في كأس آسيا 2004، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم2006، كما درب الوحدة الإماراتي، ومنتخب عمان، وبيرسبوليس الإيراني الذي فاز معه بـ7 بطولات خلال الفترة من 2015 حتى 2019، كما وصل الفريق معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2018، قبل الخسارة في النهائي أمام كاشيما الياباني.وفي السعودية خاض برانكو تجربتين، الأولى مع الاتفاق موسم 2011، والثانية كانت تجربة قصيرة مع الأهلي في موسم 2019، إذ لم تستمر سوى 5 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته من منصبه.