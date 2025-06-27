أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أماكن ومواعيد مباريات كأس القارات (إنتركونتيننتال)، التي ستشهد مشاركة النادي الأهلي بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقرر أن يدشن الأهلي مشاركته في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الأدوار النهائية من المسابقة في شهر ديسمبر القادم، وتُفتَتح في الـ10 منه بلقاء كروز أزول المكسيكي، بطل الكونكاكاف، مع بطل قارة أمريكا الجنوبية «لم يتحدد بعد»، وبعدها بثلاثة أيام يواجه الفائز في هذه المباراة الفائز في مباراة الأهلي «والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي»، ثم يلتقي الفائز في هذا اللقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في النهائي، 17 ديسمبر.