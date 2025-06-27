أزالت إدارة النادي الأهلي الشعار القديم تمهيداً لوضع «الجديد» الذي سيتم الكشف عنه في حفل رسمي، وذلك مساء الأربعاء القادم الموافق 3 يوليو، بحضور عدد من الشخصيات الإدارية والرياضية والإعلامية. ويأتي هذا الحدث المرتقب في إطار سعي إدارة النادي لتجديد الهوية البصرية وتعزيز الصورة المؤسسية للنادي، تماشياً مع رؤيته المستقبلية وتطلعات جماهيره العريضة.وبحسب المعلومات، من المقرر أن تتخلل الحفل فقرات تعريفية تعكس مسيرة النادي وتطور شعاره منذ تأسيسه، وصولاً إلى النسخة الجديدة التي تم العمل عليها خلال الأشهر الماضية.يذكر أن مجلس شركة النادي الأهلي كان قد أعلن في الـ28 من مايو الماضي طرح تصويت للجماهير لاختيار الشعار الجديد للنادي من بين 5 تصاميم مقترحة. وأوضح الأهلي أنه أسند المشروع لشركات محلية وعالمية متخصصة في تطوير الهوية، واستعرض عبر مراحل متعددة تصاميم ختامية خضعت لدراسات دقيقة، إلا أن أياً منها لم يحظَ بموافقة اللجنة المختصة في النادي، ما أدى إلى إعادة التقييم وفتح الباب من جديد لمشاركة جماهير النادي في صياغة هوية تعبّر عن تاريخه ورؤيته المستقبلية.وشدد النادي على أن اختيار الهوية الجديدة لن يكون مجرد شعار، بل سيمثل مرآة للقيم والتطلعات، واعتبر الأهلي هذه الخطوة مبادرة نوعية على مستوى الأندية الرياضية في المملكة، مؤكداً أنها تعكس إيمانه العميق بأهمية مشاركة جماهيره في رسم ملامح المستقبل.