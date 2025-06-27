عبّر سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، عن سعادته بتحقيق الفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الانتصار، أنهى الهلال مشواره في المجموعة الثامنة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مرتقبًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي، فجر الثلاثاء القادم.

وقال الدوسري في تصريحات عقب المباراة: «الحمد لله، نحن هنا لمنافسة أقوى فرق العالم، جئنا لنشرّف الكرة السعودية ونؤكد للعالم أن كرتنا لا تزال قوية، كنا نطمح للتأهل إلى دور الـ16، وقد تحقق الهدف، والآن تركيزنا يتجه إلى مواجهة مانشستر سيتي».

وحول إصابته، أوضح: «إصابتي ليست مقلقة، أستطيع الضغط على نفسي قليلًا من أجل المشاركة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز، اليوم نحتفل، ومن الغد نبدأ الاستعداد للمواجهة القادمة».

وأضاف قائد الهلال: «المنظومة في النادي لا تتأثر برحيل مدرب أو لاعب، وهذا سر قوتنا».

وجاء هدفا الهلال أمام باتشوكا المكسيكي بتوقيع سالم الدوسري في الدقيقة 22، وماركوس ليوناردو في الدقيقة 90+5.

وسجل الدوسري هدفه الخامس في النسخة الحالية من البطولة، ليصبح الهداف العربي التاريخي في كأس العالم للأندية، متفوقًا على المصريين محمد أبو تريكة وحسين الشحات (4 أهداف لكل منهما)، ومعادلًا رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عدد الأهداف المسجلة عبر نسخ متعددة من البطولة.