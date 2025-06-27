خرج فريق الهلال السعودي، بالعديد من المكاسب المالية والمعنوية عقب تأهله إلى دور الـ «16» من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم (2025) المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب «جيوديس بارك»، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليضرب «الزعيم» موعداً يوم الثلاثاء القادم مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ثمن النهائي للمسابقة، والهلال الفريق العربي الوحيد الذي وصل لهذا الدور بعد خروج أندية (الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي)، لترتفع إيرادات «الزعيم» إلى 21 مليون دولار حتى الآن جاءت على النحو التالي:إيرادات الهلال:- 9,55 مليون دولار «مكافأة المشاركة».- 4 ملايين دولار «مكافأة تعادلين وفوز».- 7,5 مليون دولار «مكافأة التأهل لدور 16».- الإجمالي: 21,05 مليون دولار.