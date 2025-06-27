أكد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، بعد تأهل فريقه إلى دور الـ16، بفوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، على ملعب «جيوديس بارك»، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة، والدعم المتواصل للإدارة والفريق من قبل الأمير الوليد بن طلال. وأضاف: «سنبذل كل ما لدينا من أجل الاستمرار في التشريف الأمثل لهذا الوطن، فنحن ضمن أفضل 16 نادياً في العالم، وهذا إنجاز كبير، بأن يكون النادي العربي والآسيوي الوحيد الذي تأهل لهذا الدور». وحول تعثر المفاوضات مع بعض اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، قال: «لن نقبل الابتزاز مطلقًا، وأعتقد أن اللاعبين الذين فاوضناهم قبل المونديال قد ندموا بعد مشاهدة الفريق ومشواره المشرف في هذه البطولة». وعن ترشحه لرئاسة الهلال في الموسم القادم أجاب: «لكل حادث حديث، والآن تركيزنا على بطولة كأس العالم للأندية 2025»، كاشفاً سبب عدم مرافقته للبعثة منذ اليوم الأول فقال: «عدم حصولي على التأشيرة أخّر وصولي إلى أمريكا». واختتم حديثه بقوله«أشكر الجهاز الفني واللاعبين، وأخص بالشكر الجماهير التي ساندت الفريق، ورأينا اليوم كيف كان حضورهم ومؤازرتهم المتواصلة، ما سهل علينا المهمة في تحقيق الفوز والتأهل».