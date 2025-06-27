أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن بدء طرح التذاكر الخاصة ببطولة العالم للبلياردو 2025، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو في «الصالات الخضراء» بمدينة جدة.وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ منافسات «الكرات الـ9»، حيث يشارك فيها 128 من نخبة لاعبي البلياردو على مستوى العالم، إلى جانب جائزة مالية تبلغ مليون دولار أمريكي. ويأتي تنظيم البطولة امتدادًا للنجاح اللافت الذي حققته النسخة السابقة التي استضافتها المملكة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء متميزة.ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات عالية المستوى، يتصدرها حامل اللقب والمصنّف الأول عالميًا فيدور غورست، إلى جانب مجموعة من أبطال العالم السابقين، من بينهم شين فان بونينغ، فرانسيسكو سانشيز رويز، جوشوا فيلر، كو بين يي، وكارلو بيادو. كما ستضم البطولة 16 لاعبًا من المملكة والمنطقة، تمت دعوتهم خصيصًا للمشاركة في هذا الحدث العالمي.وتعزيزًا لجهود المملكة في دعم وتطوير المواهب الناشئة، ستتزامن البطولة مع تنظيم «بطولة السعودية للناشئين»، التي تُعد فرصة مهمة لإلهام الجيل الجديد من اللاعبين، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، كجزء من مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويمكن للجمهور حجز تذاكرهم لحضور البطولة العالمية المرتقبة ابتداءً من اليوم، والاستمتاع بمتابعة نخبة من ألمع نجوم اللعبة يتنافسون على لقب البطولة. ولمزيد من المعلومات حول شراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://webook.com/en/world-pool-championship-tickets-2025