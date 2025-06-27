أثبت قائد الهلال «سالم الدوسري» نفسه واحداً من أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم العربية، بعدما أصبح الهداف التاريخي للعرب في كأس العالم للأندية برصيد 5 أهداف، خلال 6 أعوام فقط و4 مشاركات في البطولة، إذ رسخ هذا الإنجاز مكانة «الدوسري» كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في المحافل الدولية.بدأت رحلة سالم الدوسري مع كأس العالم للأندية في نسخة 2019 التي أقيمت في قطر، عندما شارك مع نادي الهلال بصفته بطل دوري أبطال آسيا. ورغم أن الهلال لم ينجح في الوصول لنهائي البطولة، إلا أن الدوسري تمكن من ترك بصمة واضحة، حيث أحرز هدف فريقه الوحيد في مواجهة فلامينغو البرازيلي.عاد الدوسري للمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى في نسخة 2021 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وواصل إثبات قيمته الفنية العالية، حيث سجل هدفاً في تلك النسخة كان أمام الجزيرة الإماراتي ليرفع رصيده إلى هدفين في تاريخ مشاركاته بالبطولة، أما المحطة الأبرز فكانت في نسخة 2023 من كأس العالم للأندية، والتي شهدت تألقاً لافتاً للدوسري، حيث نجح في تسجيل هدفين إضافيين كانا في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي ساهم بهما في وصول فريقه للنهائي كـ أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، ليصل مجموع أهداف الدوسري إلى 4 أهداف.وجاء الهدف الخامس في النسخة الحالية في مرمى باتشوكا الميكسيكي، حيث ساهم بشكل كبير في تأهل فريقه الى دور الـ 16 لمواجهة ماشستر سيتي الإنجليزي، لينفرد بلقب هداف العرب التاريخي في البطولة متخطياً كلاً من المصريين حسين الشحات ومحمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف، واضعاً نفسه في صدارة قائمة الهدافين العرب، متفوقاً على أسماء بارزة سبق أن شاركت في البطولة، وأكد تألقه المستمر في الملاعب الدولية.إنجاز سالم الدوسري لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يعكس رحلة لاعب شق طريقه من ملاعب السعودية إلى العالمية، وأثبت أن اللاعب العربي قادر على المنافسة والتألق في أكبر البطولات، متى ما توفرت له الظروف والدعم المناسب.