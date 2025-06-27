في هذا اللقاء الخاص مع صحيفة «عكاظ»، يفتح المدير الرياضي لنادي الأخدود حسن مرزوق، قلبه للحديث عن رحلة النادي الاستثنائية من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري روشن للمحترفين خلال فترة قياسية، ويستعرض أبرز التحديات التي واجهت الفريق، ويتحدث عن الاستعدادات للموسم القادم، وموقف النادي من دعم وزارة الرياضة، والخصخصة، وطموح التأهل إلى البطولات القارية. كما يتطرق إلى مستقبل المواهب في منطقة نجران، وأسباب عدم استمرار بعض الأسماء، ويكشف عن توجه النادي في سوق الانتقالات، وسط منافسة قوية مع أندية مدعومة.حوار صريح يعكس رؤية واضحة وطموحاً لا يتوقف.مرزوق بدأ تدرجه في نادي الأخدود منذ 2019 عضواً في مجلس الإدارة ثم أصبح رئيساً تنفيذياً، والآن يعمل مديراً رياضياً، شخصية صنعت لنفسها مكانة خاصة بين الجماهير النجرانية، وترك بصمة واضحة داخل وخارج الملعب لدى محبي ورجالات النادي.في هذا الحوار الموسع، اقتربت «عكاظ» أكثر من تفاصيل نادي الأخدود، تحدياته، وهمومه، وطموحاته القادمة.• في البداية، نرحب بك عبر صحيفة «عكاظ».•• الله يبقيكم وسعيد جداً بهذه الاستضافة من صحيفة تاريخية وعريقة بحجم «عكاظ».• كيف كانت تجربتكم خلال الموسمين الماضيين في دوري روشن؟•• تجربة صعبة جداً بالحقيقة، ولكنها كانت مثرية ومليئة بلحظات الحزن والفرح، دائماً أقول إذا فرض الله علينا الحظ السيئ والحظ الجيد خلال الموسم سأختار أن يكون الحظ السيئ في أول الدوري، والحظ الجيد في آخره، وهكذا كان، والحمد لله استطعنا البقاء رغم كل الظروف.• ما خطتكم للموسم القادم؟•• خطتنا تعتمد على حجم دعم وزارة الرياضة الذي سيُعلن عنه قريباً إن شاء الله، قمنا بالاستعداد جيداً ودراسة ثلاث خطط إستراتيجية للعمل بموجبها، لأنه كما تعلمون الفريق وانتداباته ستتأثر حسب الميزانية المالية المرصودة وما سيتوفر من لاعبين متاحين في السوق، ومنذ صافرة النهاية بعد مباراة الخليج وضمان البقاء بقيادة رئيس النادي سامي آل فاضل ونحن في الإدارة الرياضية نجتمع بشكل يومي عن بُعد أو في النادي؛ لدراسة كل ما من شأنه تجنب أي سلبيات تعرضنا لها وعدم تكرارها في القادم.• ماذا ينقص الأخدود للمنافسة في مراكز متقدمة خلال المواسم القادمة، خصوصاً أنكم خلال وجودكم بدوري روشن يكون مصير بقاء الفريق في الرمق الأخير من الدوري؟•• الواقع يقول إن الموسمين الماضيين كانا من أصعب المواسم في تاريخ الكرة السعودية من حيث الدعم المالي والاستقطابات القوية من اللاعبين التي استفادت منها عدة أندية لم نكن منها، كما أننا وقعنا في عدة أخطاء، وانتدابات الفريق تأثرت بحجم ميزانيتنا الصغيرة جداً التي ربما لا توازي كاملةً قيمة أحد اللاعبين في نادي الاتحاد أو الهلال أو النصر، من وجهة نظر أخرى شيء مميز أننا استطعنا البقاء بينما هبطت عدة أندية أكثر خبرة منا في الدوري، أتكلم عن الوحدة والرائد وقبلهما الطائي وأبها والحزم، لننافس على المراكز المتقدمة أعتقد أننا نحتاج لميزانية مقاربة لأندية الوسط.• بعد مرور موسمين لكم بدوري روشن، ما طموحكم في المواسم القادمة؟•• في الاخدود لطالما آمنّا ألا حدود لطموحنا، نحن نتمنى أن ننافس على البطولة أو ننافس على مقعد آسيوي.. ولنا في تجربتنا في دوري يلو خير مثال إذ استطعنا بميزانية أقل من الجميع الصعود لدوري روشن.. نحتاج أن يكون هناك توزيع مالي منصف للجميع ومتقارب نوعاً ما، عندها سيظهر طموحنا أمام الجميع.• كم صرف الأخدود خلال وجوده في دوري روشن في الموسمين الماضيين؟•• الصرف لم يزد أبداً عما تم اعتماده للنادي من الوزارة والرابطة.• وماذا عن الموسم القادم؟ بكل تأكيد وضعتم ميزانية خاصة للتعاقدات.•• ما زلنا ننتظر إعلان إجمالي الدعم المقدم للفريق كما الفرق الأخرى، عندها سنعمل وفق ما سيتم توفيره للفريق.• كيف سيحافظ الأخدود على مكتسباته؟•• الأخدود خرج بمكتسبات عديدة وتمت المحافظة عليها سواءً من تمديد لعقود بعض المحليين المميزين، أو الاحتفاظ بعنصرين أجنبيين على مستوى طيب، وتجديد عقد طاقم تدريبي قدم لمحات مميزة الموسم الماضي، ومع دعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين سنظهر بشكل أفضل إن شاء الله.• ماذا عن مواهب نجران؟ متى سنشاهد هذه المواهب تكون موجودة مع الفريق الأول والمنتخبات الوطنية؟•• منطقة نجران غنية بالمواهب، ولكن للأسف المواهب تعاني من آفة التدخل؛ فمرة الآباء يحددون مسار أبنائهم فيتسببون -دون قصد- في تدمير وإنهاء الموهبة مبكراً، ومن جهة أخرى بعض السماسرة والوسطاء الفاشلين ينهون مستقبل اللاعب بانتقال غير مدروس. الأخدود الآن يملك فئتين تحت 15 وتحت 16 سنة في الدوري الممتاز بعد صعودهما الموسم الحالي، وسنعمل في بقدر ما نستطيع لتوفير كل ما يحتاجه المواهب للظهور وخدمة أنفسهم أولاً ثم خدمة الوطن بإذن الله.• هل يمتلك الأخدود منشأة خاصة له بالتمارين؟•• نعم لدينا منشأة منذ 40 عاماً، وقد عملنا في السنوات الماضية على تطويرها أكثر سواءً في المكاتب الإدارية أو تجهيز صالة رياضية خاصة للفريق الأول، ولدينا ملعبان من العشب الطبيعي وقاعات وصالة رياضية كبيرة تخدم كل الرياضات بعدد 21 لعبة في النادي.• ومتى سنشاهد الأخدود يلعب على المنشأة الخاصة به؟•• للعب المباريات الرسمية على ملعب النادي الرئيسي نحتاج أولاً لموافقة رابطة دوري روشن، لأن الملاعب لها اشتراطات محددة، ربما نسعى في القادم لمعالجتها مع القسم الهندسي بوزارة الرياضة، ونتمنى من الوزارة أن تساعدنا أكثر لاستضافة عدد من المباريات على ملعب النادي، وسيكون مميزاً وقريباً للحضور الجماهيري.• هل جميع اللاعبين الأجانب سيستمرون مع الفريق خلال الموسم القادم؟•• فقط لاعبان أجنبيان؛ الكولمبي سيباستيان بيدروزا والكاميروني كرستيان بوسوغ.• هل المباريات في الموسم القادم ستكون فيها صعوبة على الفريق؛ بحكم وجود أندية الصندوق ونادي القادسية ونادي نيوم؟•• بالتأكيد سيكون موسماً نارياً وقوياً جداً، وهذا مما يسعدني كمتابع كروي، وبإذن الله نأمل أن نكون في الموعد ويظهر الفريق بشكل يعجب عشاقه والمتابعين، ويكون خصماً صعباً للجميع.• حدثنا عن أكبر عائق يعاني منه الأخدود في الفترة الماضية والقادمة؟•• العائق الأكبر هو فرق الموازنات المالية بين الأخدود والآخرين ما يمنعنا من المنافسة على استقطاب لاعبين مميزين وإغرائهم مالياً، وربما أيضاً رغبة اللاعبين الأجانب في العيش بالمناطق الكبرى هذا يجبرنا على الاتجاه لخيارات أقل نوعية من مستهدفاتنا.• لماذا لم يستمر معكم المدرب الجزائري نورالدين بن زكري؟•• لا أعتقد أنه يستحق أن نتحدث عنه وهو لم يعد يرتبط بالنادي.• في مباراتكم أمام الخلود في الرس لم تتواجد في إدارة النادي المنصة الرئيسية للملعب.. ما الأسباب؟•• لا تعليق.• أكثر فريق من أندية الصندوق يحب نادي الأخدود أن يواجهه في الدوري؟ ولماذا؟•• شخصياً أحب مقابلة الأهلي، ربما لأنه أول فريق من أندية الصندوق تقابلنا معه رسمياً في دوري يلو؛ ولأن حظنا دائماً موفق أمام الأهلي.• شخصية داعمة للفريق وقفت مع النادي خلال الفترة الماضية.•• الشخصيات النجرانية الداعمة كثيرة ولكن الأبرز هو رجل الأعمال علي عباجة؛ إذ يتواصل معنا بشكل شبه يومي إما للسؤال أو لتقديم استشاراته المميزة، وإخوانه رجال الأعمال؛ صالح السيد وعوض قريعة وحمد حمرور وعبدالهادي دوحان وغيرهم الكثير، ولا أنسى الشيخ محمد بن علي أبو ساق القريب جداً من الإدارة والداعم الأول للأخدود.• التطور الكبير في الكرة السعودية، كيف تراه؟•• تطور عظيم، أنا الآن في الـ40 من عمري وكنت أتمنى أن أكون مراهقاً الآن لأستمتع أكثر بهذا التطور، لأنني وقت مراهقتي كنت أتمنى أن أرى النجوم العالميين مثل باجيو وروماريو وجورج وياه وغيرهم يلعبون في الدوري السعودي، ما قام به ولي العهد من دعم عملاق للرياضة وكرة القدم هو شيء أسطوري وخارق للعادة لم أشاهده في أي دولة أو عصر، حجم الدعم واستقطاب اللاعبين العمالقة لدوري روشن جعلنا نعيش الآن في قلب العالم، والأضواء العالمية أصبحت مسلطة علينا بشكل كبير، وكل موسم تزداد وبإذن الله تكون السعودية في قمة الرياضة وكرة القدم العالمية.• ماذا عن خصخصة الأخدود.. متى ستكون؟•• هناك إدارة في وزارة الرياضة مختصة بالخصخصة ولم تطرح النادي للخصخصة إلا وهو يستحق ذلك من ناحية الأصول المالية وعدم وجود أي التزامات وديون عليه، أتمنى اليوم قبل الغد أن ينتقل النادي لشركة، لأنه بذلك سيكون له عائد قوي ومستدام وسيخدم المجتمع الرياضي بالمنطقة.• هل هناك شركات تقدمت لشراء النادي؟•• أتوقع ثلاث شركات منها الأجنبية والمحلية.• في ختام الحوار لمن تقول شكراً؟•• شكراً لمن يستحق الشكر لرئيس النادي أخي سامي آل فاضل؛ لأنه تكبّد المصاعب المالية والاجتماعية الكثيرة للصعود بفريق قادم من الدرجة الثالثة ليكون في دوري روشن خلال ستة مواسم، وهو ما لم يحققه أي فريق سعودي غير مدعوم كالأخدود.