كتب لاعب الهلال سالم الدوسري (التورنيدو) اسمه في التاريخ وأصبح الهداف العربي الأول في بطولة كأس العالم للأندية بمسماها القديم والجديد، وذلك بعد تسجيله الهدف الخامس له في بطولة كأس العالم أمام فريق باتشوكا المكسيكي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كما أصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 7 مساهمات مباشرة، بواقع 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.وتجاوز الثنائي المصري لفريق الأهلي محمد أبوتريكة وحسين الشحات صاحبي الـ 4 أهداف.ومن اللافت أيضاً أن سالم الدوسري يعد اللاعب العربي الوحيد الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في بطولتين مختلفتين، هما كأس العالم للمنتخبات (3 أهداف) وكأس العالم للأندية (5 أهداف).يذكر أن التورنيدو بعد تسجيله هذا الهدف عادل رقم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في أكبر عدد من نسخ كأس العالم للأندية عبر تاريخ البطولة.