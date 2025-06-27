تغلب حامل اللقب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف لهدفين، فيما انتصر العين الإماراتي على شقيقه الوداد المغربي بهدفين لهدف، وذلك في ختام لقاءات المجموعات للمجموعة السابعة لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتأهل مانشستر سيتي ويوفنتوس لدور الـ16 للمونديال.على استاد كامبينغ وورلد، تفوق مانشستر سيتي على نظيره يوفنتوس بخمسة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة من الطرفين، وتقدم مانشستر سيتي أولاً عن طريق جيريمي دوكو (د: 9)، وعادل يوفنتوس النتيجة سريعاً مستفيداً من التمريرة الخاطئة من الحارس إدريسون ليخطف اللاعب تيون كووبميينيرز الكرة ويسددها في المرمى كهدف أول وتعادل ليوفنتوس (د: 11)، وقدم الفرنسي بيير كالولو مدافع يوفنتوس هدية لفريق مانشستر سيتي عندما وضع الكرة في مرمى فريقه بدلاً من إبعادها (د: 25)، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين لهدف.وفي الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي ضغطه محرزاً 3 أهداف متتالية عن طريق كل من: ايرلينج هالاند (د: 52)، فيل فودين (د: 69)، سافيو موريرا (د: 75)، وقبل نهاية المباراة قلص يوفنتوس النتيجة عن طريق لاعبه دوشان فلاهوفيتش (د: 84)، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف لهدفين.وعلى ملعب أودي فيلد، تغلب فريق العين الإماراتي على نظيره فريق الوداد المغربي بهدفين لهدف، وتقدم الوداد أولاً عن طريق كاسيوس ميلولا (د: 4)، وعادل للعين قائده كودجو لابا من ركلة جزاء (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني أضاف لاعب العين أليخاندرو كاكو الهدف الثاني لفريقه (د: 50)، لينتهي اللقاء بفوز العين الإماراتي.وبهاتان النتيجتان، احتل فريق مانشستر سيتي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وحل يوفنتوس ثانياً برصيد 6 والعين ثالثاً ب 3 نقاط، وأخيراً الوداد رابعاً بدون رصيد من النقاط، ليتأهل مانشستر سيتي ويوفنتوس لدور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025، فيما غادر البطولة فريقا العين والوداد.