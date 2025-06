تابعت الصحف العالمية تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي حتى عام 2027، في حدث لاقى اهتمامًا واسعًا تجاوز الإطار الرياضي، ليُقرأ ضمن سياقات الاستثمار الرياضي، والانتقال النوعي في موازين التأثير الكروي حول العالم.في بريطانيا: توقيع «ضخم»:صحيفة The Sun وصفت العقد الجديد بأنه «ضخم»، مشيرة إلى أنه يمتد حتى عام 2027، ما يعني استمرار كريستيانو في الملاعب حتى سن 42 عامًا، مع احتمالية منحه امتيازات استثمارية تشمل حصة في ملكية النادي.أما صحيفة The Guardian فقد عنونت تقريرها بـ: «فصل جديد يبدأ»، مستعيدة عبارة كريستيانو في تغريدته التي تجاوزت مشاهداتها 30 مليونًا، واعتبرتها تأكيدًا على قناعته بالمشروع السعودي.صحيفة The Times بدورها أشارت إلى أن تجديد العقد يعكس نجاح الرهان السعودي على استقطاب النجوم، ووصفت النصر بأنه بات منصة عالمية تتجاوز نطاق الدوري المحلي.في فرنسا: مشروع مستمر:في الصحافة الفرنسية، تناولت صحيفة ليكيب L’Équipe الخبر من زاوية إستراتيجية، معتبرة أن توقيع كريستيانو يُعزز استمرارية المشروع السعودي الذي جذب أسماء مثل بنزيمة وكانتي ونيمار، وأن تمديد عقد «رائد التحول» يحمل رسالة استقرار وثقة طويلة الأمد.كما أشار موقع RMC Sport إلى أن السعودية لم تعد مجرّد «وجهة انتقالية» بل بيئة كروية مستقرة تُعيد تعريف مفهوم الاحتراف.في إسبانيا: القائد لا يغادر:الصحافة الإسبانية التي رافقت مسيرة كريستيانو طيلة سنواته مع ريال مدريد، تعاملت مع الخبر بشيء من الرمزية، حيث كتبت صحيفة ماركا MARCA:«كريستيانو لا يكتفي بالمجد.. بل يشارك في صناعته من جديد في الشرق».وأضافت الصحيفة، أن استمراره مع النصر يحمل أبعادًا تتجاوز الرياضة، في ظل ما وصفته بـ«الدبلوماسية الكروية السعودية».أما آس AS فاعتبرت أن كريستيانو يحوّل كل قميص يرتديه إلى علامة دولية، ووصفت النصر بأنه «أكثر الأندية الآسيوية حضورًا في المشهد الأوروبي» بفضل شراكته مع النجم البرتغالي.رسالة واحدة بلُغات متعدد:رغم اختلاف اللغات وزوايا الطرح، اتفقت كبريات الصحف العالمية على أن توقيع كريستيانو الجديد مع النصر السعودي لم يكن مجرد حدث رياضي، بل مشهد دولي مكتمل العناصر:نجم استثنائي، نادٍ طموح، وبلد يصنع التأثير بذكاء وهدوء..