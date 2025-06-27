استغرب عدد من القدساويين عن سر اعتذار الفريق الأول لكرة القدم عن المشاركة في دوري أبطال الخليج، حيث كان من المقرر مشاركة فريق القادسية في بطولة الخليج بعد حصوله على المركز الرابع في سلم الترتيب، وأبدى بعض القدساويين استغرابهم من اعتذار إدارة النادي عن المشاركة في البطولة الخليجية خصوصاً وأنها فرصة لتحقيق بطولة تسجل باسم القادسية بعد سنوات عجاف لم يحقق فيها النادي أي منجز، فيما يرى الطرف الآخر أنها مجرد بطولة تنشيطية وسوف تعرقل مسيرة الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديدمن جانبه، أنهت إدارة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع اللاعب أنس الأحمدي (مواليد 2005)، قادماً من نادي أحد، في صفقة شراء نهائي تمتد حتى عام 2028، وذلك لتدعيم صفوف فريق تحت 21 عاماً.ويجيد الأحمدي اللعب في مركز الجناح بوسط الملعب، ويتميز بقدرته على اللعب بكلتا قدميه، كما شارك في الموسم الماضي مع الفريق الأول بنادي أحد في دوري الدرجة الأولى «يلو»، وقدم مستويات لافتة.وقال الأحمدي: «أنا سعيد جداً بهذه الخطوة المهمة في مسيرتي، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي لخدمة نادي القادسية، وإسعاد جماهيره وتحقيق تطلعاتهم في المواسم القادمة»، وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود القادسية في ضم عناصر شابة تمتلك خبرة ميدانية وتملك القدرة على الإضافة الفنية في الحاضر والمستقبل.