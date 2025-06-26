كشف تقرير صحفي، تفاصيل عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، الذي يتضمن مزايا خيالية. حيث أعلن النصر، اليوم الخميس، تجديد عقد رونالدو، حتى 2027، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن رونالدو حصل على أحد أكثر العقود ربحية في تاريخ الرياضة، حيث يتضمن العقد الجديد 178 مليون جنيه إسترليني راتباً سنوياً (3.4 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، ومكافأة توقيع بقيمة 24.5 مليون جنيه إسترليني تزيد إلى 38 مليون جنيه إسترليني إذا قام بتفعيل السنة الثانية من عقده.

وأضافت أن رونالدو سيحصل على 80 ألف جنيه إسترليني لكل هدف يسجله مع النصر (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)، ومكافأة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني لكل أسيست (تزيد بنسبة 20% في السنة الثانية)، و8 ملايين جنيه إسترليني في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين، ومكافأة 4 ملايين جنيه إسترليني في حال فوزه بجائزة هداف دوري روشن.



كما يتضمن العقد مكافأة 6.5 مليون جنيه إسترليني في حال تأهل النصر إلى دوري أبطال آسيا والفوز به، وتوفير 16 عاملًا: ثلاثة سائقين وأربع مدبرات منازل، وطاهيان، وثلاثة للحديقة، وأربعة أفراد أمن، و4 ملايين جنيه إسترليني تكاليف طائرة خاصة يغطيها نادي النصر.

البند الأخير الذي ذكرته الصحيفة البريطانية، هو حصول الدون على 60 مليون جنيه إسترليني قيمة صفقات الرعاية التي وعد بها نادي النصر مع شركات سعودية جديدة وشركات في السوق الآسيوية.