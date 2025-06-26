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يضع نادي الهلال اللمسات الأخيرة على صفقة ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر إيه سي ميلان الإيطالي، الصيف الحالي.

وكتب فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس» عبر حسابه على منصة «إكس»: «الهلال وثيو هيرنانديز وميلان يستعدون لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما تم الاتفاق شفهياً بداية هذا الأسبوع».

وأضاف الصحفي الموثوق: «من المتوقع إتمام الإجراءات الرسمية بحلول الأسبوع القادم».

وبحسب تقارير صحفية، فإن الهلال سيدفع 25 مليون يورو لنادي ميلان، بينما سيحصل اللاعب الفرنسي على راتب قدره 22 مليوناً.

ويرتبط ثيو هيرنانديز بعقد مع ميلان حتى 30 يونيو 2026، وتٌقدر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

وشارك الدولي الفرنسي مع الروسونيري في 39 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنصرم (2024-2025)، وسجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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