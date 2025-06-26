فضل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، توقيع عقده الجديد مع النصر في منتجع «سانت ريجيس البحر الأحمر»، وعلى جزيرة خاصة، والتي يقضي اللاعب وأسرته فيها إجازته السنوية، ليؤكد «رونالدو» للعالم مجدداً مدى سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية ويعكس حجم انسجامه الكامل مع المجتمع السعودي، فالمشهد الذي تم تصميمه بعناية بالغة من حيث الموقع والبُعد البصري، حمل في تفاصيله رسالة عميقة: الشراكة مع كريستيانو لا تُختزل في عقد احترافي، بل تمتد لتكون جزءًا من مشروع وطني يُعيد تعريف العلاقة بين الرياضة، والسياحة، والاستثمار. اختيار هذه الخلفية الطبيعية المبهرة، وتوقيع العقد وسط نخيل البحر الأحمر ومياهه، عكس مفهوماً متقدماً للتكامل بين القطاعات، ورغبة واضحة في تقديم صورة جديدة للرياضة السعودية كمساحة للحضور الحضاري والنمو الاقتصادي.انتشار الصور عالميًا، وتداولها في كبرى الصحف والقنوات الدولية، لم يكن محض صدفة، بل نتيجة لحدث صُمم ليكون عابرًا للحدود. التغطيات الإعلامية ركزت على دلالات المكان أكثر من مضمون الإعلان، بما يبرهن على أن اختيار جزيرة سعودية كموقع للتوقيع شكّل خطوة ذكية في إطار الترويج للوجهات السياحية الوطنية، ورفع مستوى التعاطي العالمي مع مشروع البحر الأحمر بوصفه منصة متكاملة للعيش، والاستثمار، والحضور الدولي.التوقيع جسّد رؤية نادي النصر في التحول إلى كيان رياضي متكامل يتعامل مع الاحتراف بمنطق إستراتيجي، ويستثمر في رموزه ضمن إطار أوسع من التعاقدات العابرة. كما عكس في الوقت ذاته اتساع دائرة الطموح الوطني، واستمرار المملكة في ترسيخ نموذجها الجديد في بناء العلاقات المؤثرة عالميًا، عبر أدوات ناعمة تجمع بين الرياضة والفكر والمكان.