بعد أن تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد نادي ضمك، كسب مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق الروماني كوزمين كونترا، قضيته المرفوعة على خلفية فسخ عقده في الموسم الماضي وذلك نتيجة تأخر إدارة النادي في تسليم الرواتب، ملزماً «فيفا» نادي ضمك بدفع مبلغ 417 ألف دولار للمدرب الروماني الذي طالب بجميع مستحقاته، وهي حسب ما ذكرها مصدر مطلع 132,166 دولارا، راتب سبتمبر 2024، و220 ألف دولار، مكافأة تثبيت لتوقيع العقد الثاني، و65 ألف دولار مكافآت النقاط التي جمعها الفريق في الفترة الأولى، فيما رفض المدرب سحب دعواه بعدما طالب ضمك بحل الموضوع بشكل ودي. يُذكر أن كوزمين كونترا من مواليد 15 ديسمبر 1975 بتيميشوار الرومانية، وكان لاعب كرة قدم دولي روماني سابق، ولعب مع أندية أوروبية كبيرة مثل إيه سي ميلان الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، فيما لعب كذلك مع منتخب رومانيا 73 مباراة، وسجل فيها 7 أهداف، واتجه بعد ذلك إلى التدريب، وكان أيضاً مدرباً لنادي الاتحاد السعودي.