نفى رئيس نادي لانس الفرنسي جوزيف أوغورليان الأنباء المتداولة بشأن تقديم ناديه عرضًا رسميًا للتعاقد مع النجم السعودي سعود عبدالحميد، ظهير نادي روما الإيطالي.

وقال أوغورليان في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «غير صحيح أن لانس تقدم بعرض للتعاقد مع سعود عبد الحميد».

وكان سعود عبد الحميد قد انتقل إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ويمتد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2028.

ويُقدّر الموقع ذاته القيمة السوقية للاعب الدولي السعودي بـ3 ملايين يورو، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات بمختلف المسابقات، بإجمالي 380 دقيقة، سجّل خلالها هدفًا وصنع آخر.

وأعلن روما مطلع الشهر الجاري تعاقده مع المدرب جيان بييرو جاسبيريني لقيادة الفريق حتى عام 2028، خلفًا للمدرب المخضرم كلاوديو رانييري.

وأنهى روما موسمه في الدوري الإيطالي 2024-2025 برصيد 69 نقطة، جمعها من 20 انتصارًا و9 تعادلات و9 هزائم، بينما تُوّج نابولي باللقب بعد وصوله إلى 82 نقطة.