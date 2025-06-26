منذ إعلان نادي النصر تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023، دخل النادي مرحلة جديدة من النمو غير المسبوق على المستويات الاقتصادية، الإعلامية، التسويقية، والفنية، ليتحوّل من نادٍ جماهيري عريق إلى قوة رياضية عالمية ذات بعد تجاري واستثماري واسع التأثير، و«عكاظ» ترصد حكاية الأسطورة بعد تجديد عقده مع نادي النصر.تأثير اقتصاديأحدث وجود رونالدو تحولًا جذريًا في قيمة العلامة التجارية للنصر، حيث ارتفعت بنسبة تجاوزت 150% خلال أول 12 شهرًا فقط من توقيعه. انعكست هذه القفزة على ملفات الرعاية والاستثمار، إذ فتح وجوده الباب أمام دخول رعاة دوليين لأول مرة في تاريخ النادي، واستقطب اهتمام شركات من الأسواق الأوروبية والأمريكية، في سياق أعاد رسم ملامح التسويق الرياضي في المنطقة.صعود عالميحقق النصر بعد التعاقد مع كريستيانو انتشارًا رقميًا هائلًا على مستوى العالم.وبلغ عدد متابعي النادي على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 62 مليون متابع.وحصد حساب إنستغرام وحده 27.7 مليون متابع، متفوقًا على أندية عريقة في أوروبا وآسيا.وبات النصر الأكثر متابعة على مستوى آسيا والعالم العربي، والأول عالميًا خارج القارة الأوروبية، واحتل المركز السابع عالميًا في قائمة الأندية الأكثر جماهيرية رقميًا.الإقبال الجماهيريساهم حضور رونالدو في زيادة الإقبال الجماهيري على المباريات والمناسبات الرياضية للنادي، وارتفع متوسط الحضور في مباريات النصر محليًا إلى أعلى مستوى في تاريخه. كما عززت مشاركاته من جاذبية الدوري السعودي عالميًا، وأصبح النصر وجهة رياضية معروفة في أوروبا، أمريكا الجنوبية، وآسيا.دور وطنيأدى رونالدو دورًا رمزيًا في تعزيز صورة المملكة عالميًا عبر الرياضة، وظهر في مناسبات وطنية وثقافية عكست اندماجه واحترامه للهوية المحلية.كما أسهم وجوده في تسريع انتقال العديد من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي، مما ساعد في دعم أهداف رؤية السعودية 2030 في جعل الرياضة قطاعًا جاذبًا ومؤثرًا اقتصاديًا وسياحيًا وإعلاميًا.التأثيرفي غرف ملابس النصر، غيّر رونالدو قواعد الانضباط والاحتراف.ألهم اللاعبين السعوديين بروحه القتالية ونموذجه العالي في التدريب والالتزام.رسخ ثقافة «الفوز فقط»، وأعاد تشكيل شخصية الفريق، فبات النصر أكثر تماسكًا على المستوى الذهني والتنافسي.أصبح رمزًا جماهيريًا محبوبًا ومُلهمًا، يملك تأثيرًا يتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى نفوس عشاق النادي.