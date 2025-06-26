أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم منصة الحكام التعليمية، والتي تعد مرجعا تعليميا رقميا متخصصا في تطوير أداء الحكام ونشر الثقافة التحكيمية على المستويين المحلي والإقليمي الدولي، من خلال إتاحة أكثر من 1000 فيديو تعليمي من المباريات، مصنفة حسب حالات تحكيمية متنوعة.وتم تطوير المنصة بالتعاون بين إدارة الحكام وإدارة تقنية المعلومات في الاتحاد السعودي ضمن سلسلة من المنصات الإلكترونية التابعة لنظام MySAFF الذي يقدم أدوات رقمية حديثة تُسهم في تطوير العمل داخل الاتحاد.وتهدف المنصة إلى تمكين الحكام من الوصول إلى محتوى تعليمي وتدريبي دقيق يتم تحديثه باستمرار، كما يعزز قدرتهم على تفسير الحالات واتخاذ القرارات بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.وتُعد المنصة مكتبة علمية مرجعية، تتيح للحكام البحث والوصول بسهولة إلى الحالات المصنفة ضمن ستة تصنيفات رئيسية هي: التنافس، منطقة الجزاء، الأخطاء التكتيكية، لمسات اليد، إدارة المباريات، والحكام المساعدون، مع إمكانية إعادة مشاهدة الحالات التي تم تحليلها مسبقًا والاطلاع على التوصيات الفنية المتفق عليها من قبل فريق المحاضرين المعتمدين في الاتحاد.ولا تقتصر الاستفادة من المنصة على الحكام فقط، بل هي متاحة لجميع المهتمين بمنظومة كرة القدم، حيث يمكن لأي مستخدم التسجيل والاطلاع على كامل محتواها بهدف التوعية وتوسيع المعرفة بالمسائل التحكيمية.ويُعد الاتحاد السعودي لكرة القدم أول اتحاد محلي يُطلق منصة تعليمية رقمية بهذا المستوى المتخصص، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم وتوسيع المعرفة لدى المهتمين بالمسائل التحكيمية، كما تُسهم المنصة في تعزيز حضور الكرة السعودية عالميًا من خلال محتوى تعليمي موثوق ومُتاح للجميع.