أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم (الخميس)، إقالة جميع مسؤولي اللجنة الفنية للحكام، في خطوة مفاجئة تهدف لإعادة هيكلة المنظومة التحكيمية. وشملت الإقالات رئيس اللجنة ميدينا كانتاليخو، ونوابه، بينهم كلوس غوميز وروبينوس بيريز. وأكد الاتحاد أن الأسماء الجديدة التي ستقود اللجنة سيُعلن عنها الأسبوع القادم، ضمن خطة تطوير شاملة لتحسين الأداء التحكيمي واستعادة ثقة الأندية والجماهير. وتأتي هذه الخطوة بعد موسم شهد جدلاً واسعًا حول قرارات تحكيمية مثيرة، خصوصا في مباريات ريال مدريد وبرشلونة، وسط دعوات لاستقلالية اللجنة عن الاتحاد الإسباني لتجنب تضارب المصالح وتعزيز الشفافية.وكان نادي ريال مدريد تحديداً قد شن حملة انتقادات واسعة على لجنة الحكام في الموسم الماضي، شملت عرض تقارير مصورة ومستمرة طوال الموسم حول الأخطاء التحكيمية.