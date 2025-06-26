أعلن نادي سان تيلمو، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني وفاة لاعبه الشاب كاميلو إرنستو نوين البالغ من العمر 18 عامًا، أثناء خضوعه لجراحة في الركبة، ما أثار حالة من الحزن والذهول في الوسط الرياضي الأرجنتيني.وكانت العملية تهدف إلى معالجة إصابة في الغضروف والرباط الصليبي لاستعادة استقرار المفصل، إلا أن اللاعب تعرض لمضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته داخل غرفة العمليات.وقال النادي في بيان رسمي عبر منصة «إكس»: «بقلوب حزينة نعلن وفاة لاعبنا كاميلو إرنستو نوين خلال خضوعه لعملية جراحية».وأضاف: «سيُغلق النادي أبوابه يوما حدادًا، ونعبّر عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه ومحبيه».وأثارت الحادثة صدمة كبيرة لدى الجماهير والأندية الأرجنتينية، معربين عن أسفهم لرحيل موهبة واعدة كانت في بداية مسيرتها الكروية.