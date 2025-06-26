في مشهد لا يحتمل التأويل، وفي لحظة تثبت فيها الكلمة مسؤوليتها، انفردت صحيفة «عكاظ» يوم السبت 10 مايو 2025 بنشر الحقيقة كما هي: «كرستيانو رونالدو اتفق مع نادي النصر على تجديد عقده حتى 2027، ضمن مشروع فني وهيكلي يقوده اللاعب بنفسه، ويستهدف قلب معادلة الفريق بالكامل».لم يكن التقرير تحليلًا عاطفيًا، ولا تسريبًا عابرًا، بل معلومة مؤكدة نقلتها «عكاظ» بثقة، مدعّمة بالأرقام والأسماء والخطط. الصحيفة كشفت الهيكل الجديد، وطرحت تفاصيل التقييم الداخلي، وحددت الميزانية الفنية البالغة 300 مليون ريال، وخطة الإيرادات المنتظرة التي تتجاوز 800 مليون ريال. أكثر من ذلك، عرضت بوضوح رؤية كريستيانو داخل المشروع: من يبقى، ومن يغادر، ومن يجب أن يُقيَّم من جديد.واليوم، الخميس 26 يونيو 2025، يخرج نادي النصر، ويعلن رسميًا، بمشاركة دوري روشن، ومن فم اللاعب نفسه: العلاقة بين النصر وكرستيانو «أبدية». هذا الإعلان، رغم أهميته، لا يحمل جديدًا على من قرأ «عكاظ» قبل 47 يومًا؛ لأن الصحيفة ببساطة قالت ما سيتحقق، قبل أن يتحقق.منذ البداية، اختارت «عكاظ» أن تمارس دورها المهني بوضوح: لا مجاملة، لا انتظار، لا مراوغة. كتبت ما يعرفه الداخل، وما يتجنبه البعض. وحين كانت بعض الجهات تُشكك أو تروّج لفرضيات الرحيل، كانت «عكاظ» تؤكد أن كرستيانو والنصر بصدد بناء مشروع لا يليق إلا بكبار اللعبة.اليوم، تُغلق أبواب الجدل.. كرستيانو يستمر، والنصر يُعلن التزامه، والمشروع يدخل مرحلته الثانية. ومن بقي ينتظر تأكيد البيان ليتحرك، فاته أن السبق الحقيقي ليس في النقل، بل في القدرة على النطق بالحقيقة حين تكون صامتة.«عكاظ» لم تواكب الحدث.. «عكاظ» كانت هي الحدث.