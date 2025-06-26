في خطوة إيجابية لتعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي، الذي يُعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية تكفل لهم مزيداً من الاستقرار العملي والاجتماعي، أعلنت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتباراً من الثلاثاء القادم الموافق 1 يوليو 2025.ويأتي هذا الإعلان تطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 / 12 / 1445، الذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، وتشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية، ولكن وزارة الرياضة لم تحدد في بيانها مدة اشتراك الرياضيين ونسبة الاستقطاع والعمر المحدد، لأن المعمول به في نظام الموارد البشرية لعمر الستين عاماً أو أن يقضي الموظف 25 عاماً في وظيفته مقابل الحصول على معاش تقاعدي.ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات، والتأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة.وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام، والتعريف بجوانبه الإيجابية التي تضمنت عدداً من المراحل، من ضمنها إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات، من بينها الرياضيون، وتسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.