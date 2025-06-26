نظمت وزارة الرياضة، الثلاثاء 24 يونيو 2025، ممثلة بمعهد إعداد القادة، ورشة عمل حضورية للتعريف بمشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي ومعاهد التدريب الرياضي، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعدد من ممثلي القطاع العام، وممثلي القطاع الخاص ذات العلاقة.وتهدف الورشة، التي تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص، إلى استعراض الأهداف العامة، ومراحل البناء، والفرص المستقبلية المتاحة أمام القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع الرياضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الكفاءات من القوى العاملة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في المجال الرياضي.وشملت الورشة جلسة حوارية مع الشركاء كافة لتعزيز سبل التعاون، لتنظيم مزاولة المهن الرياضية، ورفع مستوى الكفاءة المهنية، وتوفير بيئة استثمار جاذبة في القطاع الرياضي.من جانبها، قالت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي في كلمتها الافتتاحية: «نلتقي اليوم ضمن مسيرة تطوير القطاع الرياضي، الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويات كافة، نظير الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتوجيه المستمرين من وزير الرياضة، حيث تظهر الحاجة الملحة نظير هذا التطور إلى أطر مهنية متكاملة تضمن جودة الممارسة وكفاءة العاملين في القطاع، وهنا يأتي مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي للقطاع الرياضي كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة تنظيمية متقدمة، تُرسخ المعايير المهنية في جميع المجالات الرياضية، وتُعزز ثقة المجتمع والمؤسسات في الكفاءات الوطنية ومراكز التدريب المعتمدة».يذكر أن مشروع «الرخص المهنية والاعتماد البرامجي» يعد إحدى مبادرات الوزارة الهادفة لتطوير وتنظيم القطاع الرياضي، من خلال منح الرخص والشهادات المهنية والاعتماد البرامجي للتدريب المهني الرياضي، وفق أعلى المعايير المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، فيما تأتي إقامة هذه الورش ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى من خلالها الوزارة إلى بناء بيئة رياضية احترافية، وتعزيز جودة الأداء في المؤسسات الرياضية، من خلال تطوير مسارات مهنية واضحة ومعتمدة للكفاءات العاملة في المجال، وهذا بتفعيل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لدعم التوجيهات التنموية للوزارة.