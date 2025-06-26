أعلنت شركة النادي الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي البريطاني لي كونجرتون، وذلك بعد فترة من التعاون والعمل المشترك الذي أسهم في دعم الهيكلة الرياضية والإدارية داخل النادي.

وقالت شركة النادي الأهلي في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي «x»: «تتوجه الشركة بجزيل الشكر والتقدير للسيد لي، على ما قدمه من خبرات وعطاء طوال فترة عمله، حيث كانت لمساته واضحة مستفيدا من خبرة تتجاوز 20 عاما قضاها في العمل مع أندية عالمية».

وأوضح لي قائلا: «تجربتي مع النادي الأهلي كانت مليئة بالتحديات، وأشكر كافة فريق العمل على الدعم الكبير، أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، خصوصا الفوز بـ 3 بطولات، منها لقب قاري مع الفريق الأول، ولقبان في كرة القدم النسائية، وهي إنجازات ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي».

وأكدت الشركة أن مسيرة التطوير مستمرة، وأنها ماضية في استقطاب الكفاءات، التي تسهم في تعزيز مكانة النادي التنافسية، محليا وقاريا، وفق رؤية مؤسسية واضحة وخطط تنفيذية دقيقة.