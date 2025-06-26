حذّر البرازيلي مارسيلو كاماتشو، نجم نادي الهلال السابق، لاعبي الزعيم من الاستهانة بالمواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، المقررة فجر الجمعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتاج الهلال للفوز على باتشوكا للتأهل المباشر إلى ثمن النهائي، شرط انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورغ التي ستقام في الموعد نفسه بفوز أحد الفريقين.

وقال كاماتشو في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «أحذّر الهلال من فخ باتشوكا؛ الفريق المكسيكي خرج من البطولة رسمياً، لكنه سيدخل المباراة دون ضغوط، وسيسعى لتقديم أفضل أداء ممكن وحصد نقطة شرفية، لذلك يجب على لاعبي الهلال الدخول بتركيز عالٍ لتفادي المفاجآت، على أي حال أتوقّع فوز الهلال 2-1».

وأضاف: «أعجبني كثيراً أداء الهلال أمام ريال مدريد، لقد كان بإمكان الفريق تحقيق الفوز، وفي المباراة الثانية توقعت أن يتراجع المستوى أمام سالزبورغ، لكن الفريق حافظ على مستواه الجيد، الآن الهلال يمتلك فرصة حقيقية للتأهل، وكل شيء بيده».

وعن أبرز عناصر الفريق في البطولة، قال كاماتشو: «من وجهة نظري، مالكوم هو اللاعب الأفضل في تشكيلة الهلال حتى الآن، يقدم مستويات مميزة ويصنع الفارق، بينما غياب ميتروفيتش أفقد الفريق نحو 30٪ من قوته الهجومية، فهو لاعب حاسم ومؤثر».

وفي ما يخص المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، أوضح: «إنزاغي أثبت أنه مدرب رائع، لكنه لم يحصل بعد على الوقت الكافي لتطبيق أفكاره بشكل كامل، أرى أن لديه كل المقومات اللازمة للنجاح مع الهلال وتحقيق البطولات».

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن ريد بول سالزبوغ صاحب المركز الثاني، بينما يحل الهلال ثالثاً بنقطتين، ويتذيل باتشوكا جدول الترتيب دون رصيد.