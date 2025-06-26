أكد المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي خايمي لوزانو أن مواجهة الهلال السعودي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية تمثل تحديا خاصا أمام فريقه، مشيرا إلى أن الهلال يُعد –من وجهة نظره– الفريق الأفضل في المجموعة.وقال لوزانو في المؤتمر الصحفي: «نحن هنا لاكتساب الخبرة من هذه البطولة المهمة، وكل ما تعلمناه خلال المباريات الماضية سيكون مفيدا للاعبينا مستقبلا، ونشعر ببعض الإحباط لأننا أوجدنا فرصا أكثر من الخصم في المباراتين السابقتين، لكن لم نوفق في التسجيل».وأضاف: «الهلال فريق قوي ومنظم، سواء في الحالة الهجومية أو الدفاعية, لديهم لاعبون مميزون مثل كانسيلو، ومالكوم، ونيفيز، وبونو، وأرى أن عمل المدرب سيموني إنزاغي واضح للغاية، خصوصا في الجانب الدفاعي، وهذا يعجبني كثيرا»،وأكد المدرب المكسيكي أن اسم الفريق المنافس لا يغير من طموحهم، قائلًا: «لا يهم إن كان الخصم هو الهلال أو ريال مدريد، نحن نبحث عن الفوز فقط، ونرغب في أن نغادر هذه البطولة بانتصار معنوي».وأشار إلى أن قصر فترة الإعداد للبطولة شكّل تحديا، مضيفا: «هذه بطولة كأس العالم، نواجه فيها نخبة الأندية عالميا، و10 أو 15 يوما فقط لا تكفي للتحضير بشكل مثالي، لكننا سنبذل كل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية».من جانبه، أكد محترف الفريق المغربي أسامة إدريسي أن فريقه يدرك جيدا صعوبة المواجهة، قائلا: «الهلال فريق قوي ويمتلك قدرات عالية، وظهر بمستوى كبير أمام ريال مدريد وخرج بنقطة مستحقة. نحن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد».