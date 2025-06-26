أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي أن مواجهة فريقه أمام باتشوكا المكسيكي في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025 تمثل اختبارًا صعبًا ومفصليًا في مشوار الفريق، مشددًا على أن الهلال سيدخل المباراة بهدف واضح لا بديل عنه، وهو تحقيق الفوز والعبور إلى الدور المقبل.وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة التي يحتضنها ملعب «جيوديس بارك» بمدينة ناشفيل: «نعرف أن لا خيار لنا سوى تحقيق الفوز، وسنسعى جاهدين للتغلب على باتشوكا، لاسيما أننا نريد أن نصعد إلى الدور المقبل، وعلينا أن نكون أذكياء، لأن خصمنا فريق قوي وخطير، وقد حللنا أداءه في المباراتين الماضيتين».وأضاف: «حتى مع خسارة خصمنا لمباراتين، إلا أنه لعب بشكل جيد للغاية، وكان يستحق نتائج أفضل، لذا علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية الذهنية والبدنية، هذه بطولة لا تقبل الأخطاء، والفوارق تُحسم بالتفاصيل الصغيرة».وأوضح المدرب الإيطالي أن فريقه استفاد كثيرًا من المواجهتين السابقتين، لاسيما لقاء سالزبورغ، مشيرًا إلى أن العمل سيتواصل من أجل تحسين استغلال الفرص داخل منطقة الجزاء، وقال: «نحن نصنع فرصًا عديدة، ولكن علينا امتلاك الفاعلية الكافية لحسمها، إذ عملنا على الحالة الهجومية والدفاعية، وعلى تفاصيل الاستحواذ، رغم ضيق الوقت، وهي ظروف تواجه كل الفرق المشاركة».وفي ما يخص الجاهزية البدنية، أشار إنزاغي إلى أن الفريق يمر بفترة ضغط بدني طبيعي في نهاية الموسم، لكنه عبّر عن ثقته التامة في قدرة اللاعبين على تقديم المستوى المطلوب، مضيفًا: «الفريق يؤدي جيدًا في التدريبات، والمجموعة تملك روحًا عالية وتركيزًا واضحًا، الإرهاق موجود لدى الجميع، لكن الطموح والرغبة يعوضان الكثير».وكشف المدرب أن اللاعب ألكسندر ميتروفيتش لن يكون ضمن خيارات المباراة، فيما شارك المدافع حسان تمبكتي في التدريبات، مؤكدًا أنه سيخضع للتقييم النهائي بعد الحصة التدريبية الأخيرة، بناءً على تقرير الجهاز الطبي، الذي أشار إلى تحسّن ملحوظ في حالته.وعن المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها، بين ريال مدريد وسالزبورغ، توقع إنزاغي أن تكون مواجهة قوية وممتعة، لما يمتلكه الفريقان من جودة فنية عالية، مشيرًا إلى أن نتائج الجولة الثالثة ستكون حاسمة في تحديد هوية الفرق المتأهلة.