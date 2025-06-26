حقق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا (2 - 0) على ريفر بليت الأرجنتيني في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ليلحق بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ويضرب موعداً مع فريق فلومينينسي البرازيلي الإثنين القادم في دور الـ16 من المسابقة.وأحرز فرانشيسكو بيو إسبوزيتو الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة (72)، وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنتر إلى (7) نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مونتيري المكسيكي، الذي تأهل برفقته لدور الـ16 عن تلك المجموعة.في المقابل توقف رصيد ريفر بليت عند (4) نقاط في المركز الثالث، ليودع المسابقة، بجانب أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي جاء في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.