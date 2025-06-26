تأهل فريق مونتيري المكسيكي لدور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.وحقق مونتيري فوزًا كاسحًا (4 - 0) على أوراوا ريد دياموندز الياباني في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية.وافتتح نيلسون ديوسا التسجيل لمصلحة مونتيري في الدقيقة (30)، بينما أضاف زميلاه جيرمان بيرتيرامي وخيسوس كورونا الهدفين الثاني والثالث للفريق المكسيكي في الدقيقتين (34) و(39) على الترتيب.واختتم جيرمان بيرتيرامي مهرجان أهداف مونتيري بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.وارتفع رصيد مونتيري إلى (5) نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان الإيطالي المتصدر، بينما تفوق بفارق نقطة على ريفر بليت الأرجنتيني، صاحب المركز الثالث، وجاء أوراوا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.